Un messaggio in codice per Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi è di nuovo al centro del gossip per il presunto flirt avuto con il conduttore di Stasera tutto è possibile. A scatenare di nuovo la cronaca rosa un post pubblicato dalla presentatrice in cui il riferimento all’ex ballerino di Amici sarebbe evidente.

Martedì 5 gennaio Rai3 ha trasmesso “La La Land“, il film di Damien Chazelle che nel 2017 ha ricevuto quattordici candidature agli Oscar aggiudicandosi sei statuette. Tra le spettatrici anche la Marcuzzi, la quale non ha perso l’occasione per fare un tweet: “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”. Proprio nel testo della pellicola ci sarebbe il messaggio in codice per l’ex marito di Belen. Nel 2018 infatti Alessia era stata protagonista del promo a tema “La La Land” de L’Isola dei Famosi con l’inviato Stefano De Martino. La conduttrice vestita di giallo come Emma Stone, il ballerino con la stessa camicia bianca di Ryan Gosling. Seduti l’uno vicino all’altra su una panchina con vista su Los Angeles, i passi giusti e il balletto pronto per lanciare il reality show di Canale 5.

La scorsa estate, dopo l’improvvisa rottura tra De Martino e la Rodriguez, Dagospia aveva svelato l’esistenza di un flirt, in un triangolo con Belen, proprio con la presentatrice Mediaset. Una versione dei fatti sempre smentita dai tre protagonisti: “Non sento di dovere spiegazioni sulla mia vita privata. So che tanti la seguono, ma è un effetto collaterale del mestiere che sognavo. Lì avevo dovuto tutelare delle persone da attacchi spiacevoli, ci sono in ballo dei figli”, ha dichiarato ieri il volto di Rai2 in un’intervista al Corriere della Sera.

“Ho capito che molto spesso credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante che credere alla verità. Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare. Ci siamo parlati tutti e tre ed eravamo tutti esterrefatti per la cosa”, aveva dichiarato la Marcuzzi nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.