Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio: "Rifarei tutto, però ci sono state tante cose" Spettacolo 17 Maggio 2021

E’ una Anna Tatangelo consapevole e serena quella che ha ripercorso il suo passato durante il programma condotto da Francesca Fialdini “Da Noi…a Ruota Libera”, in onda su Rai 1.

La show girl e cantante sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista della carriera e sebbene si professi ancora single, non è detto che non abbia ritrovato l’amore dopo la separazione da Gigi D’Alessio. Nel corso dell’intervista non poteva mancare un riferimento al suo ex compagno e alla storia avuta con lui.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio

Secondo Anna Tatangelo la sua vita privata avrebbe influito sulla carriera: “La mia vita privata ha messo in discussione la mia parte artistica, non la condanno”. Ciò nonostante ha chiarito che non rimpiange nulla: “Non rimpiango nulla, farei tutto quello che ho fatto se tornassi indietro anche con le persone con cui l’ho fatto, altrimenti non avrei più mio figlio. Però ci sono state tante cose“. Parole che sono riferite al suo ex D’Alessio, dal quale ha avuto un figlio, Andrea.