Anna Tatangelo racconta come deve essere il suo uomo ideale. La cantante ha un rapporto molto diretto con i suoi followers e come fanno tanti vip, dedica spesso loro uno spazio per farle ogni genere di domanda a cui lei ovviamente risponde.

I quesiti sono dei più disparati, si va da aneddoti lavorativi fino ad aspetti della propria vita privata. Tra le tante domande è spuntata una che riguardava i gusti sugli uomini: “Meglio l’uomo dolce o l’uomo str**zo?“. Lady Tata non si è tirata indietro e rispondendo ha di fatto dato un profilo sul suo partener ideale: “Una via di mezzo no? Ovviamente str**zo inteso uno sveglio che sappia il fatto suo“.

Dunque, l’uomo ideale per Anna Tatangelo dovrebbe essere sveglio. In una domanda successiva un follower le ha poi chiesto se in questo periodo stia ritrovando se stessa: “Per forza, diciamo che la pandemia sotto questo punti di vista aiuta. Ti obbliga a stare più in casa, a riflettere su tante cose, a concentrarti su cosa ti fa stare bene davvero e a dare il giusto peso e valore alle cose. Essendo tutto fermo la testa viaggia molto e ti ricorda quanto la vita di un anno e mezzo fa, anche nelle sue piccole cose, non era poi così banale, niente distanze, niente coprifuoco, niente mascherine e soprattutto l’importanza del live e il contatto con le persone grazie alla musica”.

