Continuava a perseguitare la moglie nonostante avesse il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per atti persecutori – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord – un 58enne di Napoli.

Usa cellulare figlia per minacciare ex moglie

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge ma ha continuato ad appostarsi sotto casa della donna. Le ha inviato anche messaggi minacciosi, utilizzando il cellulare della figlia di 19 anni per farlo.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.