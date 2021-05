0 Facebook Caso Denise, parla vicina di Anna Corona: “Sono entrati in casa mia, ho sbagliato a non dire cercate me?” Cronaca 13 Maggio 2021 14:03 Di redazione 2'

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto è stata ascoltata la vicina di casa di Anna Corona, la proprietaria della casa in cui i carabinieri, all’epoca della sparizione di Denise Pipitone, effettuarono il prima sopralluogo.

Parla la vicina di casa di Anna Corona

Si era già parlato di un primo errore fatto, l’ex pm Maria Angioni che all’epoca della sparizione di Denise si occupò dell’inchiesta aveva detto sempre ai microfoni di Chi l’ha Visto: “Probabilmente era presente nella casa quando andarono le forze dell’ordine, ma perché Anna Corona non avvisò che era quella sbagliata?“. Adesso è intervenuta la proprietaria di quell’appartamento, dando la sua versione dei fatti.

“Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. Poi ha aggiunto: “Eravamo nel salotto io ora non so dire se gli altri agenti nel corridoio hanno controllato nelle altre stanze mentre noi stavamo parlando. La cosa è durata poco, meno di un quarto d’ora. Il mio errore è stato non dire ‘ma cercate me? Allora cosa volte da me?“.

Una testimonianza che potrebbe dare nuovi spunti nell’ambito delle indagini che sono state riaperte sulla sparizione di Denise Pipitone.

