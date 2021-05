0 Facebook Napoli, annuncio di lavoro vergognoso: “Si cerca un cassiere in un supermercato”, ma la paga è misera Cronaca 13 Maggio 2021 14:10 Di Fabiana Coppola 2'

Quasi 48ore di lavoro, per la cifra di 130 euro alla settimana ovvero 520 euro al mese. È la vergognosa offerta di lavoro di un supermercato di Quarto, provincia di Napoli, che ha scatenato la rabbia di numerosi utenti di Facebook, lì dove un’agenzia per il lavoro ha pubblicato la proposta con tanto di email del negozio di alimentari.

Dunque l’offerta è la seguente, riportata testualmente:

“Negozio di alimentari a Quarto ricerca un cassiere o una cassiera. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare full-time, voglia di lavorare. Non richiediamo molto va bene anche prima esperienza purché si abbia voglia di lavorare. Offriamo paga settimanale base di 130 euro. Gli orari sono full time dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 20.30 dal lunedì al sabato, con un giorno di festa durante la settimana più la domenica.”

Alcuni dei commenti: “Già un’annuncio che parla di paga settimanale è da denuncia (gli fa il bonifico ogni settimana?). Quindi stiamo parlando di circa 180/190 ore mensili, stipendio di 520 euro mensile,2,80/2,95 euro l’ora e in più sicuramente se dovessero mancare soldi la sera la cassiera/e dovrebbero anche metterli loro.Poi non parliamo del turno spezzato, altri soldi per mangiare oppure se vuoi andare a casa altri soldi per i viaggi. Posso capire che ci sia mancanza di lavoro ma approfittare della fame della gente è la cosa più sporca che ci sia».

In poche ore il post raggiunge centinaia di commenti, tanto da costringere l’agenzia a cancellarlo e i titolare del supermercato a dire che non era vero nulla.