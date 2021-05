0 Facebook Tina Rispoli scrive un messaggio ai figli: “Niente al mondo è più importante” Spettacolo 10 Maggio 2021 17:27 Di redazione 1'

Tina Rispoli ha voluto fare una speciale dedica ai suoi figli: Crescenzo, Mery e Nicola. Lady Colombo è una madre molto legata ai suoi ragazzi e non perde occasione per ricordare a tutti quanto tenga a loro.

Tina Rispoli scrive ai suoi figli

In occasione della Festa della Mamma Tina Rispoli, come d’altronde la maggior parte delle madri, ha ricevuto uno splendido mazzo dei fiori. Dalle storie pubblicate di Lady Colombo sembrerebbe che la famiglia al completo abbia trascorso una giornata all’aperto, ma le immagini sono poco chiare. La moglie di Tony Colombo per l’occasione ha voluto fare una speciale dedica ai figli.

“Niente al mondo è più importante di voi”, queste le parole di Tina Rispoli. Parole che saranno state sicuramente apprezzate dai suoi tre figli, con i quali ha sempre detto di avere un legame speciale.

