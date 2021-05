0 Facebook Napoli, non si ferma al rosso: poliziotto ferma scooter, conducente di 17 anni lo prende a calci e schiaffi Cronaca 10 Maggio 2021 17:14 Di redazione 1'

Poliziotto aggredito in strada da un ragazzo di 17 anni. E’ accaduto nella serata di domenica, quando gli agent dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Medina hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che hanno proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso.

Aggressione alla Polizia in pieno centro a Napoli

I poliziotti li hanno fermati in via Guglielmo Sanfelice e, alla richiesta di fornire la patente di guida, il conducente ha iniziato a dare in escandescenze colpendo l’operatore con calci, schiaffi e morsi finché, con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale e di un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, è stato bloccato.

Il giovane, un 17enne di Mugnano di Napoli, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nonché sanzionato per guida senza patente, violazione della segnaletica stradale, mancato utilizzo del casco protettivo, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed affidato ai genitori; infine, il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo.