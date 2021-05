0 Facebook Linea di costumi di Tina Rispoli, l’attacco: “Solo per donne rifatte” Spettacolo 3 Maggio 2021 11:31 Di redazione 2'

Tina Rispoli ha lanciato la sua nuova linea di costumi da bagno. Lady Colombo, dopo un momentaneo silenzio sui social, ha annunciato il neo-progetto e ha iniziato a pubblicizzare i prodotti. Sarà lei stessa la testimonial, perlomeno per ora ciò è quanto si evince dei social.

Tina Colombo lancia una linea di costumi da bagno

La moglie di Tony Colombo ha posato con indosso la nuova linea di costumi da bagno e ha pubblicato sul suo profilo Instagram i vari modelli. Come sempre il popolo dei social si è diviso. Da un lato c’è chi si è complimentato con Tina per la perfetta forma fisica mostrata, dall’altro c’è chi l’ha attaccata perché sarebbe ricorsa troppo a Photoshop.

Ma non è solo questa la critica lanciata a Tina Rispoli nei commenti alle foto con i suoi costumi. C’è anche chi le ha fatto notare che i modelli disegnati sarebbero solo per ‘donne rifatte’, poiché troppo striminziti e senza un sistema che regga il seno. Inoltre c’è chi ha detto che i modelli sarebbero anche molto cari. La Rispoli, però, non sembra aver risposto per ora agli attacchi, in una delle foto ha aggiunto il messaggio: “Guarda la tua vita a testa alta“. Parole che potrebbero essere una risposta alle molteplici critiche ricevuto, non solo adesso.