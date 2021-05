0 Facebook Dramma a Casoria, anziano va a fare la spesa e muore in strada: inutili i soccorsi Cronaca 10 Maggio 2021 17:42 Di redazione 1'

Tragedia a Casoria nella tarda mattinata di lunedì. Un uomo si è sentito male mentre era in via T.Tasso a fare la spesa, si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. I passanti che hanno assistito alla scena sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso al signore.

Uomo muore a Casoria mentre era a fare la spesa

Sul posto è giunta in poco tempo un’ambulanza, ma nonostante gli operatori del 118 abbiano provato a rianimarlo per l’anziano signore purtroppo non c’era più nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. A stroncarlo probabilmente un arresto cardiocircolatorio.

Sconvolte le persone presenti che hanno assistito alla morte dell’anziano signore. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a delimitare l’area dei soccorsi.