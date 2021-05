0 Facebook Com’è morta Luana D’Orazio, i risultati dell’autopsia: schiacciamento del torace Cronaca 9 Maggio 2021 11:00 Di redazione 2'

Sono stati resi noti i risultati dell’autopsia effettuati sulla salma di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni morta lo scorso 3 maggio in un’azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Giovane madre di una bambina piccola è rimasta incastrata in un macchinario tessile ed è stata schiacciata dagli ingranaggi.

Risultati dell’autopsia di Luana D’Orazio

L’autopsia conferma le cause del decesso: Luana è morta per un politrauma fratturativo toraco-polmonare. Praticamente uno schiacciamento del torace provocato dagli ingranaggi dell’ordiotoio, che l’hanno risucchiata, uccidendola praticamente sul colpo. L’esame autoptico si è svolto anche in presenza dei consulenti degli indagati, attualmente accusati di omicidio colposo, ovvero la proprietaria dell’azienda e il manutentore. Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere lo stato dei sistemi di sicurezza del macchinario.

Quando ci saranno i funerali di Luana D’Orazio

La madre di Luana, in un’intervista a Repubblica, aveva detto che già sarebbe capitato un incidente simile prima della morte della figlia, quando la sua maglietta rimase incastrata in quegli stessi ingranaggi che poi l’hanno risucchiata tragicamente. Mentre proseguono le indagini, è stata stabilita la data dei funerali di Luana D’Orazio che si terranno lunedì alle ore 15 presso la chiesa Cristo risorto Spedalino Agnelli.