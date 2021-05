0 Facebook Luana, morta a 22 anni sul lavoro: parla la madre. “Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta” Cronaca 8 Maggio 2021 23:37 Di redazione 2'

La madre di Luana D’Orazio, morta a 22 anni in un’azienda tessile di Agliana, in provincia di Pistoia, uccisa da un macchinario, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica, in cui ha detto che in precedenza sarebbe già avvenuto un incidente. Secondo quanto riferito al sopracitato giornale, sarebbe già capitato che la maglietta della figlia sia rimasta incastrata prima della sua morte nello stesso macchinario.

Parla la madre di Luana

Poche parole che parlano di un incidente che sarebbe avvenuto precedentemente alla sua morte: “Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta. Poi quel giorno il collega non l’ha più sentita“.

I funerali di Luana D’Orazio

Luana lascia un figlio di appena cinque anni. La giovane madre sara’ sepolta nel cimitero di Agliana, in provincia di Pistoia, non lontano da dove abitava insieme alla madre e al figlio piccolo. La salma della giovane operaia, morta lunedi’ scorso mentre stava lavorando in una orditura di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, sara’ tumulata nel camposanto dopo i funerali che sono stati fissati per il primo pomeriggio di lunedi’ (alle ore 15) nella chiesa del Cristo Risorto dello Spedalino Agnelli di Agliana.