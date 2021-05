0 Facebook Resti razzo cinese non toccano l’Italia, la comunicazione della Protezione Civile: “Concluse attività operative” News 9 Maggio 2021 08:51 Di redazione 1'

Nessuna caduta dei resti di razzo cinese sul territorio italiano. A confermarlo è l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che con un tavolo tecnico ha seguito il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del lanciatore spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’.

Dov’è caduto il razzo cinese

Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B e’ rientrato nell’atmosfera all’alba su un punto dell’Oceano Indiano vicino alle isole Maldive. Il capo Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con ASI e con gli altri partecipanti al tavolo, ha pertanto dichiarato concluse le attivita‘ operative, chiudendo il Comitato Operativo che era attivo in stretta reperibilita’ e ringraziando tutte le componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, i partecipanti al tavolo tecnico e le regioni direttamente interessate per l’impegno e l’attenzione profusi in questi giorni.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuera’ a seguire attraverso la Sala Situazione Italia, in stretto raccordo con l’Agenzia Spaziale Italiana, il rientro sulla Terra fino alla conclusione dell’evento.