0 Facebook Napoli, coprifuoco out: giovane di 17 anni accoltellato a pochi passi dal Lungomare Cronaca 8 Maggio 2021 23:51 Di redazione 1'

Nonostante locali e forze dell’ordine si sforzino per far rispettare le regole, il coprifuoco vacilla nel cuore di Napoli. Poco dopo le 22.20, secondo quando riportato dal quotidiano Il Mattino, un giovane di 17 anni è stato accoltellato in via Arcoleo.

17enne accoltellato in via Arcoleo

Il ragazzo, di cui non si conosce l’identità, sarebbe stato vittima di un’aggressione a due passi dal lungomare che, nonostante il coprifuoco, era comunque affollato. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale.

Non si conosce l’identità del 17ennne. Sembrerebbe, però, che sia stato vittima del ferimento dopo una lite per futili motivi, legata probabilmente a motivi sentimentali. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.