Violente esplosioni in un laboratorio, crollano un piano e il tetto: un morto e due dispersi Cronaca 7 Maggio 2021

Una violenta esplosione ha interessato un’abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e’ crollato un intero piano e il tetto della casa. Cinque le persone coinvolte. Due sono state gia’ estratte vive dalle macerie e una e’ in contatto con i soccorritori. Altre due risultano al momento disperse. Sempre in base alle prime indicazioni l’esplosione sarebbe stata provocata da gas gpl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e del comando provinciale di Perugia.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si tratterebbe di piu’ esplosioni che sembra siano avvenute in un laboratorio dove viene trattata la cannabis a scopo terapeutico. A seguito di questo e’ crollato il solaio dell’abitazione sovrastante. Sul posto stanno lavorando le squadre di Gubbio, Gaifana, due della centrale di Perugia con mezzi di supporto, autobotti, autoscala e personale Gos movimento terra. In arrivo da Arezzo un nucleo Usar (Urban search and rescue). Sul posto anche il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante.

Un uomo e’ morto nell’esplosione che ha interessato un edificio nella zona di Gubbio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dalla macerie. Uno dei due superstiti all’esplosione e’ stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena. Un altro ferito e’ invece all’ospedale di Branca. Risulta ancora dispersa una donna. Secondo i vigili del fuoco ci sono dei dubbi sulla presenza di una quinta persona e quindi le ricerche andranno avanti finche’ non si avra’ la certezza della sua sorte.