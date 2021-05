0 Facebook Ylenia Lombardo trovata carbonizzata nel suo appartamento, si indaga sulla morte della giovane madre News 6 Maggio 2021 10:17 Di redazione 2'

Proseguono le indagini per la morte di Ylenia Lombardo, la madre di 33 anni trovata nella prima serata di mercoledì carbonizzata all’interno dell’appartamento a piano terra in cui viveva in via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. In un primo momento si era creduto potesse trattarsi di un incendio, ma sembrerebbe che si stia seguendo la pista del femminicidio.

Ylenia Lombardo trovata carbonizzata in casa

A ritrovarla sono stati alcuni passanti che hanno visto una nube di fumo provenire dalla casa fronte strada e si sono avvicinati alla porta, vedendo poi il corpo della giovane madre. Sembrerebbe che solo le gambe siano rimaste integre. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi. La persona a

Chi era Ylenia Lombardo

In queste ore si stanno ricostruendo gli ultimi momenti della sua vita e i carabinieri stanno provvedendo ad ascoltare i familiari. Ylenia era originaria di Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Da più di un anno si era trasferita nel comune del Napoletano dove lavorava come badante. Aveva una figlia piccola che viveva a Roma con la madre materna, tra qualche giorno sarebbe dovuta andare a trovarla. Purtroppo ha incontrato un tragico destino.