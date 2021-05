0 Facebook Dramma nel Napoletano, giovane madre trovata carbonizzata in casa: si chiamava Ylenia Lombardo Cronaca 6 Maggio 2021 08:35 Di redazione 2'

Donna trovata carbonizzata all’interno del suo appartamento a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Giovane madre di 33 anni, Ylenia Lombardo, originaria di Pago del Vallo di Lauro, nell’Avellinese, è stata trovata senza vita nel pomeriggio di mercoledì.

Ylenia Lombardo trovata carbonizzata a San Paolo Bel Sito

Un corpo mezzo carbonizzato, solo le gambe sono rimaste intatte. La giovane madre si era trasferita da più di un anno in una piccola casa nel comune del Napoletano. E’ stata ritrovata da alcuni vicini che sono stati attirati da forte odore di bruciato e dalla nuvola di fumo che proveniva dall’appartamento a piano terra in via Ferdinando Scala.

Due vicini sono arrivati fino alla porta e hanno notato il corpo senza vita di Ylenia. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per la giovane madre non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Nola e i Vigili del Fuoco. Si indaga su quanto possa essere accaduto e al momento non si esclude alcuna pista, dalla tragica fatalità al femminicidio. Gli investigatori hanno ascoltato tutti i familiari e stanno ricostruendo gli ultimi attimi di vita della ragazza. Sua figlia vive a Roma con la nonna materna e nei prossimi giorni sarebbe dovuta andare a trovarla.