0 Facebook Ylenia: picchiata, data alle fiamme e uccisa. La svolta, fermato un uomo Fermato un uomo per l'omicidio di Ylenia. C'è già un sospettato: si tratta di un uomo di 36 anni. Indagano i Carabinieri della locale compagnia Cronaca 6 Maggio 2021 11:22 Di redazione 1'

C’è un fermato nell’ambito delle indagini sulla morte di Ylenia Lombardo, 33enne il cui corpo è stato trovato semi carbonizzato ieri sera in un’abitazione a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Si tratta di un 36enne, nei confronti del quale è stato eseguito un decreto di fermo emesso dal pm della Procura di Nola.

Il corpo senza vita della 33enne è stato trovato ieri sera in un’abitazione in via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, dai Carabinieri della compagnia di Nola che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura nolana.

Fermato un uomo per l’omicidio di Ylenia

I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.