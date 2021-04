0 Facebook Violentata e uccisa a coltellate, Grazia avrebbe festeggiato domani il suo compleanno Chi è la 23enne uccisa a Pompei. La giovane avrebbe compiuto domani 24 anni. Picchiata e violentata, è deceduta in ospedale Cronaca 29 Aprile 2021 20:16 Di redazione 1'

È stata trovata in un lago di sangue all’interno di un garage in via Carlo Alberto I Traversa, a Pompei (località vesuviana in provincia di Napoli). Immediato l’arrivo del 118 con i sanitari che hanno provveduto al trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Castellammare di Stabia.

Ma per Grazia Severino non c’è stato nulla da fare. La giovane, 23 anni, avrebbe festeggiato domani il suo compleanno. Sul corpo della ragazza i medici hanno riscontrati dei gravi segni di violenza: numerose fratture, abusi sessuali e tre coltellate.

Si chiama Grazia Severino la 23enne uccisa a Pompei

Proprio i fendenti da arma da taglio, avrebbero causato il decesso di Grazia. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I militari hanno effettuato i normali accertamenti del caso. S’indaga sul movente che ha scatenato la tragedia e la ricostruzione della dinamica.