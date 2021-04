0 Facebook Tre coltellate, abusi e fratture: lo scempio sul corpo della 24enne uccisa Come è morta la 24enne uccisa a Pompei. Tre i fendenti, numerose le contusioni e tracce di violenza sessuale. Indagano i Carabinieri News 29 Aprile 2021 19:40 Di redazione 1'

È stata trovata a terra in fin di vita a Pompei, località vesuviana in provincia di Napoli. I sanitari del 118 sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via Carlo Alberto I Traversa. La vittima era una ragazza di 24 anni.

Immediato il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. Purtroppo la giovane non ce l’ha fatta ed è deceduta. Troppo gravi le sue condizioni. I medici hanno riscontrato sul cadavere atti di violenza inaudita.

Come è morta la 24enne uccisa a Pompei

Diverse le fratture, tracce di abuso sessuale e infine le tre ferite da taglio rivelatesi mortali. In pratica la 24enne sarebbe stata violentata, picchiata e uccisa a coltellate. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.