Pompei, 24enne uccisa a coltellate: la giovane è deceduta in ospedale 14enne uccisa a coltellate a Pompei. I soccorsi sono intervenuti nella località vesuviana per poi trasportare l'adolescente d'urgenza Pompei 29 Aprile 2021

Nel tardo pomeriggio presso l’ospedale di Castellammare personale del 118 trasportava una 14enne che presentava ferite da arma da taglio. Poco dopo la giovane perdeva la vita all’interno del nosocomio.

La ragazzina è stata soccorsa dal 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare e dei Carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.