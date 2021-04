0 Facebook Santa Maria Capua Vetere, lite tra vicini finisce nel sangue Cronaca 29 Aprile 2021 17:29 Di redazione 1'

Follia a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove è scoppiata una violenta rissa tra vicini di casa, che è finita nel sangue. Due le persone finite in ospedale, un uomo e una donna di 54 e 50.

La lite, degenerata in una vera e propria rissa, è avvenuta martedì pomeriggio. L’uomo e la donna sono rimasti feriti e sono stati soccorsi all’ospedale di Capua. E’ molto probabile che vicini di casa che hanno preso parte alla lite procederanno per vie legali. Al momento non sono note le cause che hanno portato al gesto di violenza, né se in passato ci fossero già stati nel Parco episodi simili.