Sono anni che siamo abituati a vedere Maria De Filippi nello studio di Uomini e Donne seduta sulla scalinata principale a condurre il programma. In tanti si sono chiesti come mai queen Mary sia sempre ‘appollaiata’ lì e non abbia un’altra postazione.

A svelare l’arcano ci ha pensato la stessa conduttrice che durante l’ultima puntata di Amici ha spiegato al suo ospite, Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le stelle, il motivo per il quale conduce Uomini e Donne seduta sulle scale. Il ballerino voleva spiegare agli alunni della scuola che in un percorso artistico è fondamentale trovare un tratto caratteristico che contraddistingua. E per farlo ha utilizzato la De Filippi come esempio: “È l’unica che presenta da seduta. Potrebbe non essere correttissima, perché il presentatore sta in piedi, eppure questo la rende particolare”.

Perché Maria De Filippi conduce Uomini e Donne seduta?

Così la De Filippi, sentendosi chiamata in causa, ha deciso di spiegare il motivo per cui la vediamo a U&D sempre seduta: “Raimondo, ti svelo il segreto degli scalini. Nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate anche nella stessa giornata, ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia!”. Un chiarimento inaspettato che dimostra come la seduta di queen Mary, quindi, non sia studiata ma arrivata per caso.