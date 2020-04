0 Facebook Maurizio Costanzo racconta la sua vita con Maria De Filippi: “Siamo già due casalinghi” Le parole dello storico autore e conduttore in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Spettacolo 7 Aprile 2020 13:59 Di redazione 1'

Si è trattato di una sorta di scoop considerato che nonostante i 25 anni di matrimonio Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non hanno mai parlato in modo aperto della loro vita privata. In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Costanzo si è lasciato un pò andare.

Il conduttore della storica trasmissione Maurizio Costanzao Show ha raccontato come sta andando la loro vita di coppia in questo periodo di isolamento forzato causato dall’emergenza dettata dal coronavirus.

In realtà, Costanzo ha dichiarato che le loro vite non sono cambiate più di tanto. Lui e la De Filippi sono sempre state due persone ‘casalinghe’. Addirittura è anche difficile che entrambi vadano a cena fuori o frequentino i ‘salotti’.

I due, compatibilmente con il lavoro, cenano sempre insieme. In questo periodo indossano sempre le mascherine per i propri spostamenti e sono spesso al telefono per sentire le persone che sono costrette a non incontrare. Soprattutto i nipotini.