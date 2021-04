0 Facebook Mara Venier ‘disperata’ per la dieta: “Non sto perdendo niente” Spettacolo 29 Aprile 2021 17:12 Di redazione 1'

Mara Venier si è sfogata in una delle sue storie su Instagram. La simpatica conduttrice ha confessato ai suoi followers che sta seguendo una dieta per rimettersi in forma prima della prova costume.

La dieta di Mara Venier

Un regime alimentare molto rigido, che però sembrerebbe non stia portando i risultati desiderati. Zia Mara, infatti, è apparsa più che mai ‘disperata’ per gli sforzi che sta facendo senza ottenere nulla. E’ stata lei stessa a raccontarlo: “Non mi dite che so pigra … Non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un ca**o”.

La Venier sarebbe un po’ avvilita per non aver ottenuto la perdita di peso che si aspettava, nonostante il regime alimentare e l’esercizio fisico, pare proprio che non riesca a perdere peso. Dopo si è consolata ammirando le bellezze di Roma e in un’altra storia ha detto: “Guarda che meraviglia… che devo fa!”.