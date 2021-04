0 Facebook Mara Venier in lacrime a ‘Domenica In’ ricorda Carmela la sua collaboratrice Mara Venier in lacrime a 'Domenica In'. La donna è deceduta a causa del coronavirus. "Ha lavorato con me per 30 anni", ha detto la conduttrice Spettacolo 19 Aprile 2021 08:33 Di redazione 2'

Tanta emozione a ‘Domenica In‘ ieri pomeriggio. La conduttrice della storica trasmissione Mara Venier si è commossa quando ha ricordato Carmela, sua storica collaboratrice. La donna è deceduta a causa del coronavirus.

“La nostra Carmela è venuta a mancare. Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento“, ha detto la Venier in lacrime.

Mara Venier in lacrime a ‘Domenica In’

“Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me“, ha aggiunto la Venier.

Carmela aveva 52 anni ed era ricoverata dallo scorso 28 marzo. Ad oggi il marito Fabrizio è ancora in ospedale e sta combattendo la sua battaglia contro questo male. “Oggi lo studio è infinitamente triste, siamo tutti molto tristi perché era una nostra collega, un’amica e una persona a cui volevamo tanto bene. Aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che lei ce la potesse fare e invece non ce l’ha fatta“, ha affermato la conduttrice.

Mara Venier ha poi concluso: “Era nato un grandissimo amore con lui. Me lo erano venuti a raccontare. Insieme hanno avuto tre figli. Volevo ricordarla così, abbracciare Fabrizio e dirgli che noi saremo sempre vicini a lui e lo aspettiamo, perché anche lui purtroppo ha preso il Covid“.