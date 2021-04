0 Facebook Gemma Galgani lascia Uomini e Donne, la decisione di Maria De Filippi che spiazza il pubblico Spettacolo 29 Aprile 2021 12:07 Di redazione 1'

Cambiamenti in arrivo a Uomini e Donne. Secondo il settimanale Nuovo Tv nelle prossime settimane potremmo assistere a un addio inaspettato. Gemma Galgani potrebbe lasciare il programma e la scelta sarebbe proprio di Maria De Filippi.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Le ‘delusioni d’amore’ della dama genovese intrattengono il pubblico di Uomini e Donne ormai da anni. Famosissimi i suoi battibecchi con Tina Cipollari che hanno intrattenuto per lungo tempo. E adesso Gemma Galgani sarebbe vicina all’addio al programma di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, la conduttrice potrebbe scegliere di allontanarla dal reality perché i telespettatori potrebbero essere ‘assuefatti’ dalle sue peripezie amorose e quindi vorrebbe dare una ventata di novità.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne la De Filippi ha iniziato a dare più spazio ad altri personaggi come Isabella Ricci, che con la sua parlantina piace molto al pubblico e Ida Platano. Gemma, dunque, potrebbe essere allontanata gradualmente. Non è detto che queen Mary non decida di darle un ruolo come opinionista e farla sedere proprio al fianco di Tina Cipollari. Staremo a vedere.