0 Facebook Tina Rispoli modella, immediato l’appello del marito Tony Colombo: la coppia social Spettacolo 28 Aprile 2021 13:36 Di redazione 2'

Tina Rispoli ha annunciato in anteprima che presto uscirà la sua nuova linea di costumi da bagno. Svelato così il presumibile motivo per il quale qualche settimana fa aveva deciso di cancellare il suo ‘storico’ su Instagram. Lady Colombo aveva detto: “Restate connessi”. E adesso la novità è arrivata.

Linea di costumi di Tina Colombo, il messaggio di Tony

Per l’occasione la Rispoli è diventata anche modella, testimonial della sua linea di costumi da bagno. Lady Colombo ha infatti pubblicato un video che la riprende in posa su un set fotografico a cui ha aggiunto il grande annuncio. Non è mancata la reazione di Tony Colombo, da sempre il fan numero uno della sua compagna, che non solo ha condiviso il video di Tina, ma ha aggiunto anche un messaggio alle sue storie Instagram.

“Seguite la nuova linea di costumi di mia moglie”, queste le parole del cantante neomelodico. Poche ma dirette. Quale modo migliore per sostenere il nuovo progetto della sua amata? La coppia si dimostra ancora una volta più unita che mai, non solo nella loro vita privata ma anche nel lavoro. Entrambi hanno ricevuto sui rispettivi profili gli auguri dei loro fan.