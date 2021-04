0 Facebook Caso Denise Pipitone, Anna racconta tutta la verità e risponde a Piera Maggio: “La bambina deve tornare” Cronaca 24 Aprile 2021 18:09 Di Fabiana Coppola 4'

“Io e le mie figlie non c’entriamo nulla, anzi spero che Denise Pipitone possa ritornare dalla sua mamma”. Sono queste le parole di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise, scomparsa da Mazara del Vallo dal 2004. La donna, intervistata dalla trasmissione Quarto Grado andata in onda ieri sera su Rete 4, ha risposto indirettamente a Piera Maggio, che qualche giorno prima nel corso della puntata di Chi l’ha visto? era tornata a parlare della presunta responsabilità della donna e della figlia, Jessica e Alice, nella sparizione di Denise, perché a suo avviso nessun’altro avrebbe mai potuto riservarle rancore.

LEGGI ANCHE: NUOVA RIVELAZIONE SULLA BAMBINA CHE SOMIGLIA A DENISE

Denise Pipitone infatti è figlia di Pietro Pulizzi, ex marito di Anna Corona. Da sempre Piera Maggio ha sospettato della famiglia dell’uomo che le aveva dato la bambina. Lo scoro mercoledì intervenendo alla trasmissione di Federica Sciarelli non ha usato giri di parole: “Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti. Deve essere ben chiaro che io non ho portato il marito via a nessuno. Quando conobbi la loro famiglia il loro era un matrimonio già finito: era una coppia “scoppiata” (…) ognuno può vivere la sua sessualità come vuole ma si deve essere chiari. Non si è mai capito cosa volesse da me la signora Corona, non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo per il suo matrimonio finito male. Ho sempre sostenuto che si fosse infatuata di me. È tutto scritto agli atti”. Dunque, tra i possibili moventi, ci sarebbe la gelosia di Anna Corona nei confronti della signora Maggio (e non dell’ex marito), verso la quale avrebbe mostrato atteggiamenti ambigui.

La stessa Anna Corona si è difesa ieri sera in un’altra trasmissione, ripercorrendo il giorno della scomparsa di Denise e ribadendo la propria estraneità ai fatti. “Quel primo settembre era una giornata normale per me e per le mie figlie. Jessica aveva anche acquistato dei vestiti. Quel giorno sono stata a lavorare in un albergo, non mi sono mossa da lì. Ho saputo che Denise era scomparsa nel pomeriggio, me l’hanno detto gli inquirenti. Io ero appena arrivata a casa intorno alle 15:35. Ero con la mia vicina di casa quando sono arrivati. Mi hanno comunicato che quel giorno era sparita una bambina di nome Denise Pipitone, che la stavano cercando e che l’ultimo che avevano visto passare da lì era Pietro Pulizzi, che è il mio ex marito”. Corona ha anche aggiunto di non essersi mai mossa da Mazara del Vallo, “né io né le mie figlie. Perché pensano che mi sia spostata? Non lo so, ma non mi sono mai mossa. Mi sono chiesta perché sospettassero di noi”. Su sua figlia Jessica ha detto: “Jessica ha squarciato le gomme dell’auto di Piera Maggio. Voleva che suo padre le comprasse dei vestiti, ma non è stato così, pensava li avesse presi a Piera. Ho saputo che Denise era figlia di Pietro direttamente al commissariato, l’ha detto a Jessica. Noi nn c’entriamo nulla, anzi spero che lei possa riabbracciare sua figlia, possa tornare alla sua normalità e che Denise torni da sua madre”.