0 Facebook Barbara D’Urso in posa sexy in cucina, il commento: “Esagerata” News 28 Aprile 2021 12:44 Di redazione 1'

Barbara D’Urso spiazza tutti con una foto scattata nella sua moderna cucina in una posa alquanto osé. Vestita con un abito aderente leopardato e un tacco a spillo da capogiro, allo scatto ha aggiunto il commento: “Cucinando la zucca”.

La foto osé di Barbara D’Urso

La nota conduttrice condivide spesso momenti della sua vita quotidiana e oltre alle immagini dagli studi televisivi non mancano quelle nel suo appartamento. Questa volta, però, molti followers nei commenti hanno avanzato l’ipotesi che la D’Urso possa essere ricorsa a qualche fotoritocco. Alcuni le hanno chiesto: “Non credi di aver esagerato con photoshop”, “Questa volta ci hai preso la mano”, “La solita esagerata”.

C’è poi chi si è focalizzato sulla posa sexy e il look non proprio da cucina sfoggiato dalla D’Urso. La conduttrice napoletana, come sempre, preferisce glissare e non rispondere agli attacchi. Un personaggio in vista come lei è abituata a ricevere commenti di ogni genere, probabilmente per questo evita di scontrarsi con i suoi followers.

Il post di Barbara D’Urso