0 Facebook Barbara D’Urso rivela: “Sono stata in cura, ho sofferto molto per essere una madre buona” Spettacolo 25 Aprile 2021 18:32 Di redazione 2'

Barbara D’Urso, in occasione dell’ultima puntata di Domenica Live, andata in onda questo pomeriggio, ha ospitato Gabriella Corona, madre di Fabrizio Corona, e si è lasciata andare ad alcune confidenze a proposito delle difficoltà legate alla maternità.

Madre di Gianmauro ed Emanuele, oggi trentenni, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi, Barbara ha spiegato di aver vissuto difficoltà quando i suoi figli erano bambini. “Ho fatto un percorso psicologico lungo – ha confidato – La mia terapista mi diceva che dovevo imparare a dire ‘no’ ai miei figli, ma io non ci riuscivo. Lei mi diceva che dovevo farlo perché solo così potevano venire su onesti, ed io soffrivo come un cane. Non è facile dire no ai figli, lo comprendo. Sicuramente Fabrizio non è così per colpa tua”.

Gabriella a proposito del ritorno a casa dal carcere di Fabrizio ha confessato: “Adesso è tenero con me, abbastanza – ha dichiarato la donna – è tenero con me ma ha anche momenti di rifiuto, perché fa parte della patologia di cui soffre: il bipolarismo. Devo stare attenta a parlare perché lui vuole sempre che gli si dica sì per tutto. La mamma invece ogni tanto dice no. Questo arresto ha causato tanti danni, sia a lui, che ora deve riprendere il cammino, sia a me. Ma credetemi che Fabrizio è tutto fumo e niente arrosto, è un agnellino indifeso che ha bisogno di affetto. E’ una persona che soffre di solitudine. La solitudine è stare male con se stessi”.