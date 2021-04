0 Facebook Cachet di Belen Rodriguez a La Canzone segreta, la Lega presenta interrogazione: “Cifra fuori mercato” Spettacolo 27 Aprile 2021 17:31 Di redazione 2'

Polemica sul cachet che avrebbe ricevuto Belen Rodriguez per partecipare a una puntata di La canzone segreta, il programma condotto da Serena Rossi su Rai 1. A storcere il naso sul compenso che avrebbe ricevuto la show girl argentina sono stati alcuni parlamentari della Lega, che hanno presentato un’interrogazione alla commissione di Vigilanza Rai.

Bufera sul cachet di Belen Rodriguez

Il cachet di Belen Rodriguez si aggirerebbe intorno ai 100mila euro per la singola puntata a cui ha partecipato, un’indiscrezione che è stata lanciata sulle pagine del settimanale Oggi, che aveva fatto infuriare non poco il popolo dei social. Adesso i parlamentari della Lega chiedono che sia fatta chiarezza sulla vicenda: “ Abbiamo presentato un’interrogazione perché secondo varie fonti di stampa la soubrette avrebbe percepito circa centomila euro per partecipare alla puntata del 9 aprile 2021 de La Canzone segreta in onda su Rai1 “, questo quanto si legge nella nota presentata.