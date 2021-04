0 Facebook Dramma a Sarno, donna di 46 anni precipita nel vuoto e muore News 21 Aprile 2021 16:30 Di redazione 1'

Tragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove una donna, V. C., di 46 anni, è morta dopo essere precipitata nel vuoto. Il dramma è avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 aprile in via Saltimalti.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, pare che si tratti di un gesto volontario e che la donna soffrisse di crisi d’ansia. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla 46enne, trasportandola con urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno.

I medici hanno tento il possibile per salvare la vita alla signora ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La donna era molto conosciuta nella zona. Titolare di una agenzia di viaggi, lascia il compagno ed un figlio di 7 anni.

Gli agenti del commissariato di Polizia locale sono al lavoro per ricostruire l‘esatta dinamica dei fatti.