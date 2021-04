0 Facebook Anzio, ladro costretto a camminare nudo per strada per punizione Cronaca 27 Aprile 2021 16:32 Di redazione 2'

Un video sconvolgente, nel quale si vede un presunto ladro camminare nudo per strada, è diventato virale sui social e sta facendo molto discutere. Nel filmato, girato da un uomo con il suo cellulare, si sente il “regista” urlare: “Guardate il pagliaccio che mi ha rubato dentro la macchina. Si fa una passeggiata per Anzio nudo, questa si chiama disciplina”.

Secondo quanto si evince dalle immagini, l’uomo è stato costretto a spogliarsi e a girare nudo per strada per punizione, dopo essere stato scoperto a rubare in un automobile. La vicenda è avvenuta ad Anzio, in provincia di Roma, nella notte tra venerdì e sabato. Il video ha iniziato a circolare tra le chat dei residenti del comune sul litorale a sud della provincia di Roma e poi in poco tempo ha fatto il giro del web.

“Guarda alla telecamera, sorridi. Ho detto che devi sorridere, sorridi”, urla con accento romanesco l’autore del filmato. Nel video appare anche una donna e l’uomo che riprende la scena dice: “Questa è la sua pischella, sorridi anche tu”.

La passeggiata della vergogna dura qualche minuto e il protagonista viene insultato e perfino schiaffeggiato dal regista del video. “Anzi se mi rode il c…, tanto sono uscito da quattro settimane dal gabbio, ci facciamo una bella passeggiata fino a Nettuno, che ne pensi?“, continua il carnefice e il ragazzo, a testa bassa, risponde: “Facciamo come vuoi“.

I due giovani ripresi, sono stati identificati, ma al momento non si sono presentati negli uffici del Commissariato di Anzio che sta indagando sulla vicenda. Bisognerà capire anche se l’autore del video sia realmente rimasto davvero vittima di un tentativo di furto.