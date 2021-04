0 Facebook Belen Rodriguez in lacrime a Canzone Segreta: “Vorrei vedere una persona. Datemi un attimo” Spettacolo 10 Aprile 2021 11:09 Di redazione 2'

Forti emozioni per Belen Rodriguez, ospite speciale di Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi. Tante le sorprese che sono arrivate alla show girl argentina. Improvvisamente in studio è entrato il papà Gustavo che le ha cantato una canzone.

Le lacrime di Belen Rodriguez a Canzone Segreta

Belen è legatissima a suo padre e vederlo entrare cantando l’ha fatta scoppiare a piangere: “Ho bisogno di un fazzoletto, datemi un attimo”. La show girl ha poi confessato di avere un desiderio: “Vorrei vedere una persona che non posso vedere..”. Non ha specificato, però, di chi si tratti. Nel corso della puntata sono comparsi anche Jeremias e Cecilia, che hanno fatto commuovere nuovamente la show girl. La bella argentina è legatissima alla famiglia e tutti hanno un rapporto molto intenso, la stessa conduttrice ha voluto sottolineare il rapporto speciale: “Sei circondata d’amore”.

Un’altra sorpresa per la Rodriguez è stata Syria che ha intonato la canzone “Una lunga storia d’amore”, che sarebbe il brano suo e di Antonino Spinalbese. “È la canzone che ascoltavamo all’inizio della nostra relazione. Ma ha accompagnato tutta la mia vita”. Non poteva mancare la parentesi Santiago, Belen ha rivelato come ha reagito alla notizia della sorellina in arrivo: “Ha scelto lui il nome, è stato felicissimo”.