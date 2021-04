0 Facebook Serena Rossi, la Rai decide di spostare la programmazione di Canzone Segreta: battuta d’arresto Spettacolo 20 Aprile 2021 17:33 Di redazione 1'

Deludenti gli ascolti di Canzone Segreta, condotta da Serena Rossi, lo scorso venerdì sera. Lo show si è scontrato con. il rivale Mediaset “Felicissima Sera” di Pio e Amedeo, perdendo clamorosamente la battaglia dello share. La decisione della Rai non è tardata ad arrivare.

La finalissima del programma si terrà martedì e non venerdì quindi. Questa sera, 20 aprile alle 21.25, la puntata speciale dal titolo “Stasera Canzoni Segrete”, avrà per protagonisti della serata Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi. Nel gran finale di stagione verranno riproposte le soprese musicali più riuscite della prima stagione: troveranno nuovamente spazio ospiti come Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith.

Per i saluti finali Serena Rossi riserverà per il pubblico una speciale performance canora rendendo omaggio alle vittime di Covid-19 del nostro Paese con il brano “La cura” di Franco Battiato :i loro nomi scorreranno sul videowall.