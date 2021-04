0 Facebook Dramma in casa, bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore poco dopo arrivo in ospedale Cronaca 26 Aprile 2021 13:01 Di redazione 1'

Bambino di 14 mesi precipita nel vuoto e muore. La tragedia è avvenuta a Ponte Gardena, in Trentino Alto Adige nella serata di venerdì. Il piccolo è caduto dal balcone dell’abitazione in cui viveva con la famiglia ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Bimbo di 14 mesi cade nel vuoto e muore

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, il bambino è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. Sconvolta la famiglia, di origini macedoni, del bimbo. Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sconvolta l’intera comunità di Ponte Gardena dove la famiglia viveva da due anni e mezzo assieme ad altri due figli. Parole di dolore quelle del sindaco Philipp Kerschbaume: “Tutto il paese è sotto shock e si stringe intorno alla famiglia”.