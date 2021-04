0 Facebook Brusciano, uccide la sorella e chiama la Polizia: “Sono stato io” Uccide la sorella a Brusciano. È stato stesso il fratello ad aver chiamato i poliziotti. Gli agenti sono poi intervenuti sul posto Cronaca 26 Aprile 2021 12:01 Di redazione 1'

Un uomo ha ucciso la sorella in provincia di Napoli. Accade a Brusciano, località dell’area Nord del capoluogo campano. Come ha riportato l’Agi, la tragedia è avvenuta in un appartamento di via Rossellini.

È stato lo stesso omicida a chiamare la Polizia e a dire di aver compiuto il delitto. Gli agenti del commissariato hanno trovato però la porta sbarrata ed è stato necessario un po’ di tempo per bloccare l’uomo e arrestarlo.

Nell’abitazione, c’era il cadavere della donna. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.