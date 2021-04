0 Facebook Scuole in presenza almeno al 50% e vaccinazione di massa sulle isole: le nuove ordinanze di De Luca La nuova ordinanza di De Luca sulla scuola e la vaccinazione nelle isole. Le nuove disposizioni approvate per la Regione Campania Politica 23 Aprile 2021 14:25 Di redazione 2'

Ci sono novità per la Regione Campania e i suoi cittadini. Il Governatore Vincenzo De Luca è pronto a introdurre due nuove ordinanze in vista dell’approvazione dell’ultimo Dpcm varato dal Governo.

La nuova ordinanza di De Luca sulla scuola e la vaccinazione nelle isole

Le aree di intervento individuate dalla Giunta regionale sono quelle sulle quali si è discusso più a lungo: la scuola e le vaccinazioni per le isole. Per quanto riguarda l’istruzione, il Presidente ha disposto delle nuove norme per i dirigenti scolastici. In merito a Capri, Ischia e Procida, De Luca è pronto a far partire la vaccinazione di massa.

Isole & vaccini

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, firmerà in giornata un’ordinanza sulle modalità della campagna vaccinale di massa nelle isole del golfo di Napoli. Ad Ischia, Capri e Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle isole.

Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione, “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani“.

La scuola

I dirigenti scolastici delle superiori organizzino forme flessibili dell’attivià’ didattica, garantendo almeno il 50% delle presenze degli studenti, laddove il rispetto della soglia del 70% prevista a livello nazionale, “risulti incompatibile con l’applicazione delle Linee guida del DM n.39/2020“, in modo da assicurare il rispetto del distanziamento.

Lo prevede una ordinanza che sarà firmata oggi dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. La Direzione Generale Mobilita’ della Regione dovrà, “monitorare l’attuazione del Piano dei trasporti scolastici, disponendo l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi, ove necessario“.

