Peppe Iodice al 'telefono' con Agnelli e Perez: "Che mi chiami a fare?". Poi dà appuntamento al Peppy Night Fest Prima della puntata di questa sera alle 21 su Canale 21 arriva un altro divertente video dell'attore napoletano con tanto di sfottò alla Superleague Spettacolo 23 Aprile 2021

Peppe Iodice sorprende ancora una volta il suo pubblico. In attesa dell’appuntamento di questo venerdì sera con il Peppy Night Fest, in onda su Canale 21 alle ore 21, si è divertito a “chiacchierare al telefono” con Andrea Agnelli e Florentino Perez. L’attore napoletano ha simulato una divertente chiamata con il numero uno della Juventus e il presidente del Real Madrid. Il tema è chiaramente la partenza, non proprio fortunata, della Superleague.

“Telefonata” tra Andrea Agnelli, Florentino Perez e Peppe Iodice

E chi meglio di Peppe Iodice poteva “chiarire” ad Agnelli e Perez come stanno le cose? La telefonata è tutta da ridere: “Andre’ ma mo’ che mi chiami a fare, è inutile allora noi rimaniamo al nostro posto, mo’ sei rimasto solo tu e lo spagnolo e vuoi menare canale 21? Hai fatto una cosa brutta dentro e fuori (…). E’ inutile che me lo passi, non me lo passare, passamelo. ‘Hola Florentino soy Peppe, sì l’avete fatta la figura vostra, alguna vez tu mi sembri l’hermano di George. Ti ha menato dentro pure a te Agnellos (…). Canale 21 non ci sta, è una realtà piccola ma con tanta muchas dignità”. Poi ha ricordato al presidente del Real Madrid l’appuntamento con il Peppy Night Fest: “Esta noche, diglielo a tutta la Catalogna, ore 21 su Canale 21 c’è Peppino“. Il video, come sempre, ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono complimentati con l’attore napoletano per la sua sottile comicità.

Appuntamento con il Peppe Night Fest

Per un’altra risata assicurata non resta che aspettare l’appuntamento di questa sera. Anche per la settima puntata sono attesi grandi ospiti che discuteranno di attualità intervistati alla maniera “sui generis” del conduttore Iodice, tra un bicchiere di vino e qualche snack. Ci sarà il momento del “Che Pepp che fa?”, non mancherà inoltre il il “Peppytoriale” ovvero l’editoriale di Peppe Iodice e la parodia di LOL ovvero “Lof, chi ride fet” e come sempre ci saranno gli opinionisti, volti noti del web, Papusciello, Bambolina e Nonna Margherita.

Il video di Peppe Iodice a ‘telefono’ con Andrea Agnelli e Florentino Perez