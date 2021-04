0 Facebook 14 regioni pronte a diventare gialla, c’è anche la Campania: da ristoranti a palestre, tutte le riaperture Cronaca 23 Aprile 2021 11:59 Di redazione 3'

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale ci sono pero’ ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Lo spostamento sara’ deciso sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia.

Le riaperture previste in Campania zona gialla

RISTORANTI – In zona gialla dal 26 aprile sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto;

SPETTACOLI – In zona gialla dal 26 aprile riapriranno i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto si svolgeranno solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro. La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima, ma con un tetto di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Alcuni eventi, invece, saranno riservati solo a chi abbia certificato verde;

SPORT – Da lunedì 26 aprile saranno consentiti gli sport all’aperto, anche di contatto;

SCUOLA – Dal 26 aprile le superiori potranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita, in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca;

PALESTRE – In zona gialla, dal 1° giugno, si potranno frequentare le palestre al chiuso;

EVENTI SPORTIVI – Sempre in zona gialla, dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi di livello agonistico negli stadi o palazzetti con presenza non superiore al 25% della capienza e comunque non più di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e in base alle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. Gli stessi eventi potranno essere autorizzati anche prima del 1° giugno;

1° GIUGNO – Riapriranno solo a pranzo i locali che hanno spazio al chiuso, non è escluso che la misura possa essere estesa alla cena;

15 MAGGIO – Riapriranno in zona gialla le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari. Riapriranno anche nei giorni festivi i mercati e i centri commerciali.