Quasi fuori dal tunnel. Il San Carlo presenta il suo cartellone estivo, ricco di ospiti internazionali Spettacolo 22 Aprile 2021

Teatro La Scala tiè… non fare troppo la snobettina. Imperdibili domani Venerdì 23 aprile ore 20.00 Divertissement, spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial. Venerdì 30 aprile ore 20.00 Dan Ettinger dirige l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Al pianoforte Alexander Melnikov.

Si ricomincia. Da dove la musica, il bel canto, la sinfonica erano stati interrotti. Dopo una complicata stagione in streaming si riparte dalla bellezza made in Sud: dallo spettacolare palcoscenico in piazza Plebiscito. Alle spalle la facciata di Palazzo Reale, di fronte la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola e il suo monumentale colonnato in stile neoclassico.

E’ stata presentata la rassegna estiva “Regione Lirica” che partirà dal 25 giugno al 17 luglio e vedrà protagoniste tutte le compagini artistiche del Lirico di Napoli, Orchestra, Coro e Corpo di Ballo, oltre a grandi nomi della scena internazionale: Elina Garanča, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Anita Rachvelishvili, Luca Salsi, e Dan Attinger e Juraj Valčuha tra i direttori.

Previsti a posti distanziati due spettacoli dentro il Massimo: L’Elisir d’amore, l’opera buffa di Donizetti ( una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò…) e il recital, il 19 settembre, per il centenario della morte del tenore Enrico Caruso con i tenori Francesco Meli e Javier Camerana diretti dalla bacchetta di Marco Armiliato, ex enfant prodige, acclamato sui palcoscenici più prestigiosi al mondo. La sua è una passione “genetica”, suona pianoforte, violino e clarinetto.

Con grande rammarico del sovrintendente Stephane Lissner non potranno esibirsi il maestro Riccardo Muti e il pianista e direttore d’orchestra argentino/israeliano Daniel Barenboim con la West Eastern Divina Orchestra originariamente previsti a luglio. “Non è possibile per il momento ospitare in sicurezza orchestre straniere a tutela della salute loro e delle maestranze interne”, ha dichiarato Lissner. Ma Barenboim, in odore di premio Nobel per la Pace, potrebbe essere inserito in cartellone last minute se le misure anti-Covid dovessero consentirlo.

Il baricentro della manifestazione rimarrà il palco di Piazza Plebiscito ma ad ospitare l’Orchestra del San Carlo saranno altre location storiche dalle Viille Vesuviane alla Reggia di Caserta e di Carditello, dall’antico Teatro Romano di Benevento al Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Gli spettacoli saranno trasmessi sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Mymovies.it e sul sito del Teatro San Carlo.

