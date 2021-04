0 Facebook Relazione tra Stefano De Martino e Martina Miliddi? La risposta di lei in diretta: “Aiuto” Spettacolo 22 Aprile 2021 15:35 Di redazione 2'

Sempre più insistenti le voci su una presunta relazione tra Stefano De Martino e Martina Miliddi. La ormai ex ballerina di Amici e il giudice di quest’edizione durante le puntate sono sembrati molto affiatati, con De Martino che ha più volte preso le sue difese contro gli attacchi di Alessandra Celentano. E forse proprio per questo si è iniziato a vociferare su un possibile flirt tra i due.

Cosa c’è tra Stefano De Martino e Martina Miliddi?

Martina pare ormai aver chiuso la sua relazione con Aka7even, cantante della scuola. Motivo per cui sarebbe di nuovo single, così come dovrebbe esserlo il bel Di Martino. Ad alimentare la voce di un flirt tra i due ci sarebbe un like di lei a un post di lui su Amici e dunque, ha iniziato a seguirlo. Ma secondo le recenti indiscrezioni sarebbe stata una risposta data da lei durante una diretta.

Alle domande sempre più insistenti dei followers, che hanno chiesto a Martina se ci fosse una relazione tra lei e il bel De Martino, la ballerina è apparsa in evidente imbarazzo e ha risposto: “Aiuto, non sto capendo”. Dunque, nessuna conferma e smentita, più che altro un possibile tentativo di sviare i quesiti. Come si dice in questo caso, se sono rose fioriranno.