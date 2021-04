0 Facebook Perde il portafoglio in ospedale: i sanitari lanciano appello sui social per ritrovare il proprietario News 22 Aprile 2021 14:41 Di redazione 1'

In un periodo in cui si sentono molte storie di furti e sciacallaggi in ospedale, una bella notizia arriva dal nosocomio Camilliani di Casoria, dove i sanitari dopo aver ritrovato un portafogli con all’interno documenti e soldi, si sono messi subito a caccia del proprietario.

Casoria, perde il portafoglio in ospedale: i sanitari rintracciano la proprietaria e glielo restituiscono

Isanitari, grazie a un appello sui social e al successivo passaparola, sono riusciti a risalire alla legittima proprietaria del portafogli. La donna, residente a Melito, si era recata all’ospedale di Casoria per alcuni accertamenti, solo dopo essere tornata a casa, si era resa conto di non avere più con sé il suo borsello.

La signora aveva perso le speranze di ritrovarlo, non avendo certezza di averlo smarrito in ospedale o durante il tragitto. Grazie al gesto nobile dei sanitari però, è riuscita nel giro di poche ore a rientrare in possesso del suo portafogli.

La signora di Melito commossa ha ringraziato tutti i sanitari, che si sono impegnati a rintracciarla per restituirle il suo borsello e i suoi documenti.