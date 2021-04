0 Facebook Folle rissa nell’ospedale di Caserta: urla e botte da orbi per lite sulla precedenza Cronaca 22 Aprile 2021 14:18 Di redazione 2'

Scene da far west nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Una lite per chi dovesse avere la precedenza per ricevere assistenza è sfociata in una rissa nella notte tra sabato e domenica. I protagonisti della vicenda sono stati immediatamente identificati dai carabinieri, tre persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari e una è stadenunciata a piede libero.

Aggressione al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Le immagini del video che riprende la brutale rissa regalano scene di inaudita violenza all’interno di un luogo dove si dovrebbe andare per ricevere cure e non per seminare il panico. Questa volta non è stato coinvolto il personale sanitario, spesso ci sono denunce di simili aggressioni, ma la rissa ha coinvolto cittadini che aspettavano di essere assistiti.

Il filmato dell’aggressione nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è stato condiviso da Francesco Emilio Borrelli, che denuncia la brutalità delle immagini: “Scene simili non dovrebbero mai accadere, se poi hanno modo di avvenire all‘interno di strutture ospedaliere, dove dovrebbe essere garantita l’incolumità delle persone, allora c’è da riflettere (…)”.

Per vedere il video dell’aggressione nell’ospedale di Caserta, clicca qui