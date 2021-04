0 Facebook Caso Denise Pipitone, la rivelazione di Piera Maggio: “Anna mi odiava ma era infatuata di me” Cronaca 22 Aprile 2021 13:23 Di redazione 3'

Nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, Piera Maggio ha fatto delle rivelazioni sulla scomparsa della figlia Denise Pipitone. Nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, sarebbero emersi delle eventi lacune nelle indagini sulla vicenda della bambina sparita nel 2004 a Mazara del Vallo (Trapani). Ed ora c’è già chi ipotizza una possibile riapertura del caso che possa vedere tra gli indagati persino alcuni membri delle forze dell’ordine.

“Un mucchio di bugie che continuano a permanere nel tempo, depistaggi, coincidenze su Anna Corona che devono essere ancora verificate”, come sostiene la mamma Piera Maggio. Tra i possibili moventi, la gelosia di Anna Corona nei confronti della signora Maggio e non dell’ex marito, verso la quale avrebbe mostrato atteggiamenti ambigui, come evidenziato dalla stessa Piera nel corso della trasmissione.

Le indagini sulla bambina si sono da sempre concentrare sui familiari. Denise era stata riconosciuta da Toni Pipitone ma, a sua insaputa, era figlia di Pietro Pulizzi. Quest’ultimo aveva cominciato la sua relazione con Piera Maggio quando viveva da solo dopo aver lasciato la moglie Anna Corona, dalla quale aveva avuto due figlie: Jessica e Alice. Tutte e tre le donne erano a conoscenza dell’esistenza della nuova arrivata. Fin da subito Piera non ha avuto dubbi sulla presunta responsabilità di Anna Corona e Jessica Pulizzi. Perché a suo avviso nessun’altro avrebbe mai potuto riservarle rancore. Ieri però ha detto che il movente del presunto rapimento della figlia potrebbe essere differente rispetto a quello fino ad ora reso noto:

“Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti. Deve essere ben chiaro che io non ho portato il marito via a nessuno. Quando conobbi la loro famiglia il loro era un matrimonio già finito: era una coppia “scoppiata” (…) ognuno può vivere la sua sessualità come vuole ma si deve essere chiari. Non si è mai capito cosa volesse da me la signora Corona, non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo per il suo matrimonio finito male. Ho sempre sostenuto che si fosse infatuata di me. È tutto scritto agli atti”.