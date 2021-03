0 Facebook Peppe Di Napoli ha un messaggio per la De Filippi: “Apri la busta e guarda che esce”. Il pescivendolo conquista tutti Napoli Città 25 Marzo 2021 11:54 Di redazione 2'

Peppe Di Napoli ha fatto centro anche questa volta. Il noto pescivendolo napoletano, diventato una star dei social grazie ai suoi divertentissimi video, ha avuto un’altra idea per comunicare le offerte del giorno del suo negozio. Armatosi di bicicletta e un cartellone con cui ha riprodotto la busta del programma C’è Posta per Te, ha inviato un messaggio a Maria De Filippi. Il risultato? Risate ‘a cascate’ come sempre.

Il messaggio di Peppe Di Napoli a Maria De Filippi

Il noto pescivendolo napoletano è arrivato nella sua pescheria di Pianura a bordo di una bicicletta e ha chiesto, ironicamente, a Maria De Filippi di aprire la busta: “Maria apri la busta perché non sai cosa esce”. In un secondo filmato Di Napoli è davanti al suo ricco bancone del pesce e come sfondo ha la riproduzione della busta del programma C’è Posta per Te, improvvisamente il cartellone si alza e lui inizia a elencare tutte le offerte del giorno.

Nella conclusione del video non poteva mancare un saluto a Maria De Filippi ‘a cascate’, motto divenuto celebre di Peppe Di Napoli. Il noto pescivendolo partenopeo si conferma ancora una volta all’avanguardia in una comunicazione che è così originale da non avere altri eguali in rete.

Il video di Peppe Di Napoli