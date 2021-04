0 Facebook Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, saltano le nozze per colpa di Belen: l’annuncio Spettacolo 21 Aprile 2021 15:46 Di redazione 1'

Matrimonio annullato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I fan della coppia hanno pensato che i due stessero per dire il fatidico sì. Indiscrezioni circolano sul presunto annullamento delle nozze a causa della sorella Belen Rodriguez.

Secondo quanto raccontato dal settimanale Novella 2000, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano in programma di sposarsi, ma poi la pandemia ancora in atto e la sopraggiunta gravidanza di Belen avrebbe fatto saltare i piani della coppia che resta comunque affiatata e innamoratissima a dispetto di chi sospetta qualche crisi in atto.

Oggi notizie non ancora ufficiali indicano l’ex ciclista nella rosa dei prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi, partecipazione che insinua Chi non sarebbe stata accolta con entusiasmo da Cecilia Rodriguez. Tuttavia, al momento, le presunte vicende private della coppia restano non ufficiali.