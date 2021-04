0 Facebook Maria De Filippi intervistata da Pio e Amedeo: “Mi è capitato di tradire” Spettacolo 16 Aprile 2021 23:11 Di redazione 2'

Maria De Filippi è ospite a Felicissima Sera, nuovo format di Canale Cinque, condotto da Pio e Amedeo. Il duo comico ha fatto un’intervista esilarante alla moglie di Maurizio Costanzo, rivolgendole una serie di domande per provare a far piangere dalla commozione la conduttrice pavese.

Maria viene fatta sedere su un divano: Pio dirige la chiacchierata, in piedi, Amedeo bombarda con battute mentre alla De Filippi viene domandato di commentare alcune foto. Così, a un certo punto sbucano un paio di foto social di Gianni Sperti. “Ti fa piangere?”, viene chiesto alla presentatrice. “Ma no!”, la replica. “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”, la frecciatina di Amedeo verso l’opinionista di Uomini e Donne. E Maria “Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo”, il commento col sorriso della De Filippi.

Si passa poi al lato sentimentale: “Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?”, chiede Pio. “No, io stavo a Pavia e lui a Roma”, fa sapere Maria. Altra domanda scomoda: “Mai avuto due piedi in una scarpa?”. “Sì, mi è capitato”, la confidenza.“Hai tradito quindi?”. “Penso sia capitato a tutti”, ammette Maria a cui fa seguito la controreplica di D’Antini: “A me no, non è mai capitato”.