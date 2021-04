0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1334 positivi nelle ultime 24 ore Cronaca 19 Aprile 2021 16:30 Di redazione 1'

Sono 1334, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid in Campania su 9.934 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 523 i sintomatici e, come accade dopo il fine settimana, quando diminuisce il numero dei tamponi molecolari effettuati, aumenta il tasso di incidenza.

Bollettino Coronavirus in Campania, 1334 positivi nelle ultime 24 ore

Se, infatti ieri era pari al 9,69%, oggi e’ pari al 13,42%. Trentacinque sono i decessi ; – 29 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre 1.519 sono le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 150 mentre ieri erano 146, cosi’ come aumentano quelli in degenza, oggi 1536 mentre ieri era 1529.

IL POST DI DE LUCA